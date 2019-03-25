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محافظ مطروح يترأس اجتماع مجلس الجامعة لبحث المشاركة فى تنميةالمحافظة

الإثنين، 25 مارس 2019 07:32 م
محافظ مطروح يترأس اجتماع مجلس الجامعة لبحث المشاركة فى تنميةالمحافظة جانب من الاجتماع
مطروح - حسن مشالى
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 عقد مجلس جامعة مطروح، اليوم الاثنين، إجتماعه السابع، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وعمداء الكليات، وذلك في إطار العمل المستمر لوضع كافة الرؤى والتصورات من أجل الارتقاء بالجامعة والمساهمة في التنمية المحلية، مع متابعة ما تم من أعمال إنشاءات بمبنى الجامعة.

أكد محافظ مطروح، خلال كلمته، على تقديم كافة الدعم، لتصبح جامعة مطروح عنواناً وصرحاً علمياً نفتخر به، مع أهمية الاستعانة باراء علمائها في تنمية المحافظة.

 وأشار المحافظ، إلى ضرورة توعيه الطلاب بأهمية المشاركة السياسية خاصة في التعديلات  الدستورية القادمة.

و قال الدكتور محمد اسماعيل رئيس جامعة مطروح، انه تمت الموافقة على زيادة موازنة الجامعة بالخطة الاستثمارية للعام المقبل، لزيادة حجم الإنشاءات، مع العمل على زيادة المساحة لإنشاء مستشفى جامعي، وقدم الشكر لمحافظ مطروح، على دعمه المتواصل للجامعة بما يخدم المجتمع المحلى.

كما  كرم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الاثنين، اللاعب رياض عبد الرحمن يونس القطعاني من أبناء محافظة مطروح، لحصوله على ميدالية ذهبية وميدالية فضية، فى ألعاب القوى، ضمن منتخب مصر من أصحاب الهمم، في بطولة أبو ظبي الدولية  لعام 2019، وهي من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية الموجهة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتي شارك فيها 7000 رياضي من أكثر من 170 دولة، للمشاركة في 24 رياضة أوليمبية خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري.

وهنأ المحافظ، اللاعب بالفوز وتميزه خلال البطولة وإعلاء أسم مصر ومحافظة مطروح، متمنياً له مزيد من النجاح والتوفيق، ومنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية تكريما وتحفيزاً له على مواصلة النجاح، وحصد المزيد من البطولات، مع تقديم الشكر لوالده على رعايته ودعمه لابنه وتحفيزه على التميز الرياضي.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بوجود نماذج مشرفة ومتميزة من أبناء المحافظة، مؤكداُ على تقديمه الدعم الكامل ،لكافة الموهوبين والمتميزين من أبناء المحافظة في كافة المجالات.


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