video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يعقد اللقاء الإسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

الإثنين، 25 مارس 2019 04:06 م
محافظ قنا يعقد اللقاء الإسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين لقاء محافظ قنا بالمواطنين
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة .

 وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 300 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجله.
 
وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع للفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، ومن ثم تأشيرها وإرسالها للمديريات والهيئات لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين .
 
كما أعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض فى الشكاوى المقدمة فى اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم .
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تنظيم كرنفال خلال افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات بقنا

اخبار مصر

قنا اليوم

اللقاء المفتوح

خدمة المواطنين

اخبار محافظات

محافظ قنا




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة