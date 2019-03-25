محافظ قنا يعقد اللقاء الإسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

قنا - وائل محمد

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة .

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 300 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجله.



وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع للفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، ومن ثم تأشيرها وإرسالها للمديريات والهيئات لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين .



كما أعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض فى الشكاوى المقدمة فى اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم .

