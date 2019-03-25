محافظ دمياط تناقش عددا من الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية

دمياط - معتز الشربينى

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددا من الملفات الخاصة بتطوير المنظومة الصحية داخل المستشفيات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، وذلك خلال استقبالها اليوم للدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة، والدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة الجديد.

وخلال اللقاء أيضا تقدمت المحافظ بالتهنئة للدكتور محمد بدران بمناسبة توليه مهام عمله الجديد، متمنية له دوام التوفيق والسداد.

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أصدرت القرار رقم 175 لسنة 2019 بتكليف الدكتور محمد يحيى عبد الوهاب بدران طبيب بشرى ثان بمديرية الصحة بدمياط للقيام بأعمال وكيل المديرية وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانب آخر عقدت محافظ دمياط اليوم الاثنين اجتماعا مع رؤساء وممثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والمصرية للاتصالات والكهرباء وقطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة خطة رد الشىء لأصله بشوارع المحافظة والذى جاء بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والمهندس ضياء عوض مدير مديرية الطرق.

ووجهت المحافظ خلال الاجتماع بسرعة سداد المبالغ المستحقة لإنجاز أعمال رد الشىء لأصله، لإعادة تأهيل وصيانة الطرق والشوارع بجميع مراكز ومدن المحافظة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على مسئولى قطاع كهرباء دمياط بوضع جدول زمنى محدد يتضمن موعد الانتهاء من أعمال استبدال كابل الكهرباء والتى تتم على طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، مشددة على إنجاز هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن وذلك باعتبارها أحد أهم المناطق الحيوية بالمدينة.

كما كلفت محافظ دمياط مدير إدارة المتابعة بالديوان العام بعقد اجتماع تنسيقى مع رؤساء الوحدات المحلية وممثلى القطاعات لتحديد جميع أعمال رد الشىء لأصله بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال أسبوع واحد.