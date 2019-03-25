محافظ بنى سويف يستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل منذ قليل، المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبو ستيت، فى مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم الإثنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة.

هذا ومن المقرر أن يتوجه محافظ بنى سويف ووزير الزراعة لمركز أهناسيا، لتفقد أحد الحقول الإرشادية المزروع بقمح (بنى سويف 5)، قبل التوجه لمحطة البحوث الزراعية بسدس مركز ببا، لتفقد عدد من البرامج البحثية الخاصة بمحاصيل القمح والفول والعلف، يعقبها اجتماع مع الباحثين بقاعة الاجتماعات بالمحطة.



محافظ بنى سويف ستقبل وزيرر الزراعة