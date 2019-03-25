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محافظ بنى سويف ووزير الزراعة يتفقدان أحد الحقول الإرشادية بإهناسيا

الإثنين، 25 مارس 2019 11:19 ص
محافظ بنى سويف ووزير الزراعة يتفقدان أحد الحقول الإرشادية بإهناسيا وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف مع الفلاحين بحقول القمح الإرشادية
بنى سويف - هانى فتحى
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تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أحد حقول القمح الإرشادية بقرية النويرة فى أهناسيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، على أبو سبع مدير عام منظمة الإريكادا، والدكتور علاء حموية المدير الاقليمى لمنظمة الإيكاردا، والدكتور جاك ويرى نائب مدير المنظمة، والدكتور خالد أبوشادى مدير المحطة الإقليمية بكفر الشيخ، ومديرى معاهد النباتات والبساتين والقطن ورئيسى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية للمحطات.

وتجول المحافظ يرافقه وزير الزراعة داخل الحقل الإرشادى المفتوح، والبالغ مساحته 34 فدان ملك أحد المزارعين بقرية النويرة، والمزروع بصنف قمح بنى سويف 5، والذى يعتبر أحد الأصناف المستنبطة من مركز البحوث الزراعية بسدس، والذى يتم زراعته على نطاق واسع بنى سويف، إذ يتم زراعة ما يقرب من 60% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة من هذا الصنف لما يتميز به من إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات

وأشار المحافظ إلى أهمية مثل هذه الحقول الإرشادية، والتى تساعد المزارعين على الإطلاع والتعرف على أحدث الطرق والأساليب الحديثة فى الزراعة والرى، والتى تنعكس بالإيجاب فى مجال زيادة الإنتاجية، باعتبارها حقول نموذجية تشجع المزارعين على الاقتناع بالأساليب الحديثة فى الزراعة والرى، وتعتبر ترجمة عملية للاستفادة من تطبيقات وأبحاث المراكز البحثية فى نشر أساليب، وطرق الزراعة الحديثة والمتطورة بين المزارعين.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة، أن اتباع المزارعين إرشادات الحقول الإرشادية يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتى تحقق للمزارع زيادة فى دخله وعوائده من الزراعة، وللدولة من خلال زيادة فى كمية المحصول لتقليل الاستيراد، وذلك ضمن خطة الوزارة التى تستهدف التوسع فى الحقول الإرشادية للمساهمة فى زيادة الإنتاج، منوها عن الدورالمحورى الذى تقوم به الحقول الإرشادية فى زيادة الإنتاج، الزراعى من وحدة الأرض وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للمحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المزارع لا يمكن أن يقتنع بالأساليب الزراعية الحديثة، إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة فعلية على أرض الواقع.

وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية (1)
وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية

 

وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية (2)
وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية

 

وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية (3)
وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية

 

وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية (4)
وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية

 

وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية (5)
وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية

 

وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية (6)
وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف أثناء تفقدهم حقول القمح الإرشادية

 

 

 

 


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