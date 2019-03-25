محافظ بنى سويف: خطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة استعدادًا لموسم توريد القمح

بنى سويف - هانى فتحى

بحث المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، عدداً من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعى والإنتاج الداجني، مشيرا إلى خطة المحافظة لتحقيق تنمية زراعية شاملة، خاصة وأن بنى سويف من المحافظات الرزاعية فى المقام الأول.

وأكد محافظ بنى سويف، أنه تم إعداد خطة محكمة لموسم توريد القمح، بالتنسيق مع وزير الزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة، مشدداً على أن اللجنة ستلقى متابعة مباشرة منه، حتى يخرج موسم القمح بالشكل المطلوب.

ونوه محافظ بنى سويف على أن زيارة وزير الزراعة ستشهد أجندة أعمال وتفقدات هامة، والتى سيتم العمل على تحقيق أكبر استفادة من تناولها لدعم قطاع الزراعة بالمحافظة، والذى سينعكس على جهود التنمية بالايجاب فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، ووفد من قيادات وزارة الزراعة فى القطاعات المختلفة، وذلك فى مستهل زيارة وزير الزراعة للمحافظة، وفى حضور عدد من الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام المختلفة.

حيث صرح المحافظ أنه يجرى التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، وتحويلها إلى متنفس حضارى للمواطن السويفى ،مشيرا إلى بعض الأعمال التى نفذتها المحافظة حسب المتاح لها من امكانيات لتأهيل الحديقة للبدء فى تنفيذ المشروع

كما استعرض المحافظ بعض الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة،مشيرا إلى أن بنى سويف فى طريقها للدخول فى مجال الزراعات المحمية والصوبات الزراعية ، والتى ستوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ، منوها عن زيارة اللواء محمد عبد الحى رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية لتفقد 12 ألف فدان ضمن مساحة الـ69 ألف فدان الجارى تخصيصها للاستثمار الزراعى ، وذلك لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع بها