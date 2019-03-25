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الإثنين، 25 مارس 2019 04:08 م
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محافظ بنى سويف: بحوث سدس الزراعية نموذج بحثى رائد للمساهمة فى تحقيق التنمية

الإثنين، 25 مارس 2019 04:06 م
محافظ بنى سويف: بحوث سدس الزراعية نموذج بحثى رائد للمساهمة فى تحقيق التنمية جانب من الاجتماع
بنى سويف :هانى فتحى
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أثنى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على منظومة العمل و البرامج البحثية بمحطة بحوث سدس ، مؤكدا على أن الأبحاث والتجارب التي تنفذها المحطة تقدم ابحاثا عملية رائدة سيتكاتف الجميع لخروجها حيز التطبيق ، مشيرا إلى إحدى التجارب الرائدة التي استهدفت انتاج سلالات من تقاوي الفول مقاومة للأمراض خاصة مرض الهالوك، وبالفعل نجحت في ذلك ، والذي سيمثل دفعة متميزة في توفير المحاصيل الإستراتجية التي تستورد منها الدولة من الخارج بكميات كبيرة مثل الفول البلدي والقمح ، منوها أنه اليوم تفقد مع وزير الزراعة المزرعة البحثية "والتي تقام على مساحة 279فدان "، 1200 سلالة تقاوى فول بلدي مقاومة للأمراض، و1600 سلالة تقاوى قمح ذات انتاجية عالية.
 
وطالب المحافظ، بضرورة تكثيف التوعية والإرشاد الزراعي بهذه الأصناف المقاومة للأمراض من تقاوي الفول البلدي، لطمأنة المزارعين وتشجيعهم للإقبال على زراعة الفول كسابق عهدهم، بالإضافة إلى المحاصيل الأخرى الذي نجح المركز في استنباط سلالات أعلى جودة وانتاجية، وذلك سيدفع بالإنتاجية ويساهم في خطة الدولة التي تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأستراتجية ، مؤكدا على أن المحافظة ستدعم كل جهود المحطة تحت شعار وهدف واحد عودة الريادة الزراعية لمصر ولتحقيق رؤية الدولة بشأن التنمية المستدامة.
 
جاء ذلك، خلال حضوره لإجتماع وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت بالباحثين والعاملين بمحطة البحوث الزراعية بسدس، وفي حضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، على أبو سبع مدير منظمة الإريكادا، والدكتور علاء حموية المدير الاقليمي لمنظمة الإيكاردا، والدكتور جاك ويري نائب مدير المنظمة، والدكتور خالد أبوشادي مدير المحطة الإقليمية بكفر الشيخ، ومديرى معاهد النباتات والبساتين والقطن ورئيسي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية للمحطات.

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