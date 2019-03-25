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محافظ المنوفية يناقش تطوير مسجد سيدى شبل الأسود والمسجد العباسى

الإثنين، 25 مارس 2019 02:57 م
محافظ المنوفية يناقش تطوير مسجد سيدى شبل الأسود والمسجد العباسى اجتماع محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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عقداللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع مجلس التخطيط الحضارى بالمحافظة، بحضور الدكتور شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية، ووكيل وزارة الثقافة، والإسكان ومدير منطقة آثار المنوفية، وممثل عن الأوقاف والمستشار الهندسى للمحافظة، ونائب رئيس مركز ومدينة الشهداء، وحى غرب شبين الكوم ومديرى إدارات الشئون القانونية والتراث الحضارى بالديوان العام، حيث تم عرض رؤى ومقترحات عن تطويرالمنطقة المحيطة بمسجد سيدى شبل الأسود بمدينة الشهداء والمسجد العباسى بشبين الكوم والمعاينة على الطبيعة والوقوف على المقومات السياحية والحضارية للمنطقة لدفع عجلة التنمية السياحية بهما.

وناقش الاجتماع عدد من المقترحات التى تساعد على تنشيط السياحة الأثرية والتاريخية منها إنشاء بازارات سور المدرسة الفندقية المقابلة للجامع العباسى بشبين الكوم على شكل بواكى يتم عرض منتجات المنوفية من سجاد ساقية أبوشعرة وفخار إسلامى وجدايل الخوص وانتيكات اسلامية واثرية وغيرها، ورفع الإشغالات المحيطة بالجامع وبالمنطقة، وتوحيد لون الطلاء للمنازل والمبانى المحيطة بالجامع ، وعمل منحدرات لدخول ذوى الاحتياجات الخاصة، وعمل كتيبات للتعريف بآثار المنوفية وتوزيعها على الرواد القادمين للسياحة وتنظيم رحلات للمسجد العباسى بالتعاون مع التربية والتعليم ومراكز الشباب ومديرية الثقافة ونشر الوعى الأثرى.

كما تم عرض عدد من المقترحات بخصوص مسجد سيدى شبل بالشهداء منها عمل بطاقة تعريف للأثر ولوحات إرشادية توضح طريق الوصول للمسجد بشكل حضارى وفى أماكن ظاهرة بمدخل المدينة والطرق المؤدية اليه وانارة المنطقة المحيطة بالمسجد وتزويدها بكشافات تسلط على الجامع لانارته من الخارج ورصف الطرق حول المسجد وعمل بلدورات الارصفة وبلاطات انترلوك عليها وغيرها من المقترحات التى من شأنها إبراز الاثار السياحية التى تتمتع بها محافظة المنوفية .


وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة ذات أهمية تاريخية وحضارية وأثرية كبيرة تحتاج إلى تكاتف كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على هذا التراث التاريخى العظيم وإظهاره من خلال الأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كافة المقومات التى تجعل من الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة مزارا سياحية لكل القادمين للسياحة.


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