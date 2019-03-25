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محافظ المنوفية: إقامة معارض للسلع الأساسية بتخفيض 20% استعدادا لشهر رمضان

الإثنين، 25 مارس 2019 09:56 ص
محافظ المنوفية: إقامة معارض للسلع الأساسية بتخفيض 20% استعدادا لشهر رمضان اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصدر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، تعليماته لرؤساء مجالس المدن بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية، لتوفير أماكن لعمل معارض لبيع السلع والمنتجات الأساسية استعداداً لشهر رمضان المبارك مع إلزام العارضين بتخفيض أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 20% مع وضع قوائم بالسلع وأسعارها.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ المنوفية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة الموفية، ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى مديريات التموين والصحة والزراعة ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة، والشئون القانونية، والتفتيش المالى والإدارى والحسابات والموازنة بالديوان العام .

 

وناقش محافظ المنوفية استعدادات المحافظة لموسم حصاد القمح وعملية نقله من مراكز التجميع إلى مراكز التخزين موجها إدارة المرور بضرورة تسهيل حركة نقل القمح، كما تم مناقشة إزالة التعديات على المزلقانات بنطاق المحافظة، موجها رؤساء مراكز المدن بعمل تقرير بجميع المخالفات والمشاكل وجميع التعديات على حرم السكة الحديد وعرضه عليه فى مدة لا تتجاوز شهر من الآن .

 

وفى سياق متصل وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الديوان العام لعرض موقف استعدادات المحافظة لدورة أمم أفريقيا وتجهيز الساحات ومنافذ عرض المباريات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة هذا الحدث بالمحافظة، كما وجه محافظ المنوفية بتوحيد لون واجهة المبانى بالمدن وبدء طلاء المبانى بالون البيج حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة .


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