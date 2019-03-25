محافظ الغربية يقرر غلق 19 مزرعة دواجن إداريًا لمدة 3 شهور

الغربية - عادل ضرة

قرر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، الغلق الإدارى لمدة 3 شهور لـ19 مزرعة تربية دواجن بنطاق المحافظة لمخالفتهم فى تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية (القرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009) على مستوى المحافظة والخاص بعملية بيع وتداول الطيور الحية.

جاء بعد قيام وكيل مديرية الطب البيطرى بالغربية بتقديم مذكرة لمحافظ الغربية تضمنت عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية، للسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور ومنع انتشاره من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حية من المزارع للتأكد من سلامتها، وقيام صاحب إحدى المزارع ببيع بط عمر (21) يوما لمحافظة البحيرة وعقب البيع بفترة ظهر على الطيور أعراض مرضية .

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من أطباء الدواجن والإبيدميولوجى حيث قامت بعمل تقصى شامل بالقرية وتوصلت إلى قيام صاحب المزرعة ببيع الطيور دون سحب عينات أو استخراج تصاريح نقل للطيور مما يعد مخالفة للقانون رقم 70 لسنة 2009، كما قامت اللجنة المشكلة بتحرير محضر انضمامى مع الوحدة المحلية ببرما لإثبات الحالة.

من جانبه أكد محافظ الغربية، أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى بالمحافظة، وذلك لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة ومنع انتشار الأمراض والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة.