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محافظ السويس يفتتح مدرسة الشهيد مجند عمرو حامد للتعليم الأساسى بحى عتاقة

الإثنين، 25 مارس 2019 12:57 م
محافظ السويس يفتتح مدرسة الشهيد مجند عمرو حامد للتعليم الأساسى بحى عتاقة جانب من الإفتتاح
السويس – السيد فلاح
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افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، صباح اليوم الاثنين، مدرسة الشهيد مجند عمرو حامد للتعليم الأساسى بمدينة الحرية القديمة بحى عتاقه.

حضرالإفتتاح اللواء عيد سعيد مدير الأمن، والعميد محمود حسنين ممثلاً لقائد الجيش الثالث الميدانى، ووليد شوقى رئيس حى عتاقة، وسلمى الشاعر مدير عام التربية والتعليم، ورمضان أبو الحسن نقيب المعلمين ووالدة الشهيد مجند عمرو حامد.

كما حضر أيضا مديرى إدارات جنوب وشمال الجناين التعليمية والتعليم العام ومديرى المديريات والقيادات التنفيذية 

 يذكر أن مدرسة الشهيد مجند عمرو حامد مقامة على مساحة 4 آلاف متر ويبلغ عدد فصولها 22 فصلاً.

 وأشار المحافظ على محافظة السويس تعمل على تكريم أبناءها من الشهداء بإطلاق أسمائهم على الميادين والمدارس تخليدا لهم

 يأتى هذا فى إطار سعى محافظة السويس فى إنشاء مدارس بالمدن السكنية لتقليل كثافة الفصول ، حيث يبلغ عدد تلاميذها 730 تلميذ وتلميذة تم نقلهم من مدارس المناطق المجاورة بنطاق حى عتاقة

 وأكدت سلمى الشاعر على انه سوف يتم قبول الأطفال بعد فتح أربع قاعات لرياض الأطفال بالمدرسة بداية العام الدراسى القادم

 


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