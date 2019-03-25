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الإثنين، 25 مارس 2019 02:07 م
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محافظ الجيزة: نبذل كل ما فى وسعنا لراحة المواطن

الإثنين، 25 مارس 2019 01:28 م
محافظ الجيزة: نبذل كل ما فى وسعنا لراحة المواطن جانب من الحفل
كتب سيد الخلفاوى
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أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن خالص شكره وتقديره لدور الام المصرية ومسيرتها الطيبة في الكفاح من أجل الأسرة والمجتمع، وعلى رأسهم أمهات شهداء الوطن من الجيش والشرطة، الذين قدموا اعز ما يملكون فداء للوطن.
 
وأكد محافظ الجيزة خلال الحفل الذى نظمته المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مرارا على بطولة وتضحيات أمهات الشهداء، قائلا: لولا تضحياتهم ما كانت الدولة تصل لتلك المكانة وتحقق تلك الانجازات.
 
وأوضح أن جميع الأمهات المكرمات لهن قصص من الكفاح والبطولة، على مستوى الأسرة والمجتمع، مشيرا الي ان الام المصرية لها دور كبير سياسيا واجتماعي وثقافيا، معربا عن تقديره للجهود التي قدمتها تلك الاسر لخدمة الوطن والمجتمع.
 
وشدد على المحافظ على أن محافظة الجيزة تبذل كل ما فى وسعها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين على مستوى المحافظة، من أجل استكمال مسيرة الدولة، ونهضتها.
 
 

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