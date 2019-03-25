محافظ الإسماعيلية يناقش دعم المنظومة الصحية مع وفد منظمة اليونيسيف

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، على أهمية التعاون مع منظمة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية، للمساهمة فى تعزيز سبل تطوير ودعم برامج الاهتمام بصحة الأم والطفل لتحقيق نقلة نوعية أفضل، وصناعة وبناء أجيال جديدة تتمتع ببنية صحية سليمة، وأهمية تعاون الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم السياسة الرشيدة للدولة نحو تطوير المنظومة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة و المضى قدما فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر بوجه عام ودعم برامج رعاية الأم والطفل بمختلف القطاعات الريفية بجميع محافظات مصر لتخريج أجيال جديدة تتمتع بالبنية الصحية السليمة.

جاء ذلك خلال إستقبال المحافظ "أوليفر بتروفيك" ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، والمشرف على دعم برامج الصحة والسكان، يرافقه الدكتور سامى فريد المشرف على مشروع اليونيسيف بالإسماعيلية، والدكتورة جيهان فتحى المنسق لمجموعة الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة واليونيسيف لدعم تطبيقات برامج ومشروعات النهوض بصحة الأم والطفل التى تنتهجها الدولة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ومتابعة تطبيق برامج وبروتوكولات التعاون المشترك فيما بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة اليونيسيف العالمية والممول من جانب الحكومة الفرنسية والذى يهدف الى تحسين جودة الخدمة بوحدات الرعاية الصحية الأولية بالقطاعات الريفية والذى ينفذ فى الإسماعيلية بعدد ثلاث إدارات صحية بمراكز ومدن الاسماعيلية وأبوصوير والقصاصين الجديدة بإجمالى عدد 15 وحدة صحى

ومن جهته أوضح " أوليفر بتروفيك" أن منظمة اليونيسيف فى مصر هى داعم أساسى ورئيسى للدولة و أجهزتها المختلفة فى مختلف المحاور التنموية و أهمها التعليم والصحة لما له من اثرايجابى فى بناء مجتمعات دولية قادرة على ايجاد فرص للتفاهم و التقارب، مؤكدا على أن هذه الزيارة والتى تستهدف محافظة الإسماعيلية ضمن برنامج يضم 3 محافظات الإسماعيلية إحدها، مع محافظتى شمال و جنوب سيناء، والتى تختلف تماما لإختلاف طبيعة المحافظة وإحتياجاتها ومتطلباتها لدعم وحدات الرعاية الصحية الأولية حيث تعد الإسماعيلية من المحافظات الجاذبة للسكان، وتتمتع بصفات و مميزات تؤثر إيجابا نحو توثيق اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المقدمة لها من منظمة اليونيسيف

وفى نهاية اللقاء قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بتقديم درع المحافظة كهدية تذكارية لممثل منظمة اليونيسف تقديرا لجهود التعاون المثمر بين الجانبين، ثم قام أعضاء الوفد بزيارة ميدانية لوحدة طب الأسرة بقرية السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج دعم وتحسين الخدمات المقدمة لرعاية الأم والطفل بنطاق الوحدة ومتابعة ما تم انجازه من أعمال.