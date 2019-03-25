محافظ أسيوط يناقش استعدادات الاحتفال بالعيد القومى ويكرم رئيس مركز ساحل سليم

أسيوط - هيثم البدرى

عقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات المحافظة لعيدها القومى، الذى يواكب 18 أبريل من كل عام، وهو يمثل ذكرى ثورة أهالى قرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م، وذلك لوضع المقترحات والترتيبات اللازمة لتنظيم مظاهر الاحتفال، بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد واللواء هانى عويس نائب مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، والمقدم محمود صبحى نائب المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والعديد من وكلاء الوزارات المختلفة ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن العيد القومى سيشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية وذات النفع العام فى مختلف القطاعات من الصحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق بمدن وقرى المحافظة لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات لخروج المحافظة بالشكل الحضارى اللائق كونها عاصمة الصعيد مؤكدًا على أن هذه المشروعات تأتى فى إطار حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمضى قدما فى خطة التقدم والتنمية على أرض المحافظة.

كما ناقش مقترحات كل جهة مشاركة فى الاحتفالات، لافتًا إنه سيتم إقامة العديد من الاحتفالات الكرنفالية بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعى وهيئة تنشط السياحة ومشروع العبارات النهرية بالمحافظة كما سيتم يتم وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بقرية بنى عديات بمركز منفلوط بمشاركة محافظين سابقين والعديد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية ومواطنى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وإزالة الاشغالات ودهان الأعمدة والأسوار وتزيينها ومراجعة كشافات الإنارة لظهور المحافظة بالشكل الجمالى الذى يليق بها كعاصمة للصعيد. وكرم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم لبلوغها سن المعاش وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمرأة وتمكينها وتوليها العديد من المناصب القيادية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل السكرتير العام للمحافظة ، ونبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ، واللواء هانى عويس مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية ، والمقدم محمود صبحى نائب المستشار العسكرى والعديد من ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقال المحافظ أن هذا التكريم جاء لما قدمته رئيس مركز ومدينة ساحل سليم من أعمال وتفانى فى العمل طيلة تواجدها بأرض المحافظة مقدماً الشكر لها على ما قدمته فى للمحافظة عامة وللمواطنين بمركز وقرى ساحل سليم خاصة متمنياً لها التوفيق فى حياتها موضحاً أن المرأة المصرية تثبت نجاحها فى أى منصب تتولاه لإعلائها المصلحة العامة وتأديتها عملها على أكمل وجه وهو ما يصب فى خدمة المجتمع والمواطنين.