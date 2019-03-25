محافظ أسيوط يتفقد مصنع تدوير القمامة بقرية المنشاة الكبرى

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع ومراحل تدوير المخلفات والقمامة داخل المصنع ومتابعة سير العمل داخل المصنع واستعراض المعدات الموجودة داخل المصنع ومدى كفاءتها فى العمل داخل المصنع .

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز القوصية بحصر جميع المعدات داخل المصنع وبيان حالتها وقدرتها على العمل بالاضافة الى بيان بالعاملين داخل المصنع واحتياجات المصنع من العمالة المدربة واشراف المتخصصين تمهيدا لعمليات التطوير التى ستتم بالتنسيق مع البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وذلك فى إطار خطة المحافظ لتطوير منظومة تدوير المخلفات والتوسع فى اقامة مصانع تدوير القمامة ورفع كفاءة مصنعى السماد العضوى بمنقباد ومصنع السماد العضوى بالقوصية وانشاء محطات وسيطة لجمع القمامة من القرى والمراكز تمهيدا لتوزيعها على مصانع التدوير .

والتقى المحافظ – خلال الجولة – بعض العاملين بالمصنع واستمع الى طلباتهم وطبيعة عملهم داخل المصنع وكيفية الاستفادة من نواتج عمليات تدوير المخلفات والقمامة داخل المصنع مطالبا بضرورة تعظيم الاستفادة من تلك النواتج وزيادة الموارد الذاتية للمصنع لتحسين الاجور والرواتب للعاملين به .

وعلى جانب آخر ،شهد محافظ أسيوط اليوم افتتاح معرض المنتجات الزراعية والحيوانية بكلية الزراعة ومشروع زراعة الاسطح كمشروع ربحى ووجه حضارى للمدن والذى يستمر لمدة 3 ايام على هامش فعاليات المؤتمر العلمي الثامن للعلوم الزراعية بكلية الزراعة بجامعة أسيوط .

بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ ونبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر و الدكتور فاروق عبد القوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية و الدكتور جابر حسن ابو الحجاج وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ومقرر المؤتمر و الدكتور حمدي العارف الاستاذ بقسم الوراثة منسق المؤتمر و لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من عدد كبير من الجامعات المصرية والعربية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض والتى تضم مختلف منتجات كلية الزراعة بأقسامها المختلفة من ثروة حيوانية وداجنة ومنتجات المحاصيل الزراعية والسلالات المحسنة وراثياً ومنتجات المناحل وأقسام عدد من الشركات العاملة في قطاعات الإنتاج الزراعي .

وأشاد محافظ أسيوط بمشروع زراعة الأسطح وأهميته البيئية والاجتماعية والاقتصادية مطالبا الشباب وجميع المواطنين فى المدن والقرى بتبنى المشروع وإستغلال الاسطح والمساحات الموجودة داخل المنازل وعلى اسطحها او المدارس او الجامعات ومن غير تربة زراعية فى زراعة بعض المحاصيل المنتجة وذات الدخل العالى والتى تعتبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بالنسبة للشباب لتوفير فرص العمل وزيادة دخل الاسرة مثمناً مجهودات كلية الزراعة ومساهماتها المتعددة في تطبيق الابحاث الزراعية الحديثة في صورة مشروعات زراعية تقلل نسبة البطالة في المجتمع و تزيد الإنتاج الزراعي وتساهم في خفض الاسعارمشيدا بالتواصل المثمر بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلية الزراعية لتطوير المزارع التابعة للمحافظة وذلك بما يساهم فى تحقيق نهضة زراعية متكاملة .

وأكد الدكتور فاروق عبد القوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية ان وحدات زراعة الاسطح غير مكلفة وتتكلف الوحدة 700 جنيه فقط بمساحة متر × متر فى دورة زراعية مدتها 3 أشهر لزراعة المحاصيل الورقية مثل الملوخية والجرجير والفجل والسبانخ وينتج المتر مربع حوالى 4 كيلو جرام ومحاصيل ثمرية مثل الطماطم والخيار والفلفل والفاصوليا والكنتالوب والفراولة واشجار الفاكهة مثل الليمون والخوخ والرمان والعنب وتتم زراعتها فى براميل بلاستيكية بدلا من الوحدات الخشبية حيث تملا بحوالى 60 لتر من البيئة الزراعية .