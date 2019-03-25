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مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 13 درجة دكتوراه و10 درجات ماجستير

الإثنين، 25 مارس 2019 07:30 م
مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 13 درجة دكتوراه و10 درجات ماجستير الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة
دمياط - معتز الشربينى
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عقد مجلس جامعة دمياط جلسته الـ118، اليوم الأثنين، حيث استهل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالترحيب بالحضور، وقدم الشكر والتقدير الدكتور ممدوح نعمه الله نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق وأشاد بدوره فى تأسيس قطاع الدراسات العليا بالجامعة كأول نائب للدراسات العليا والبحوث بالجامعة، كما سلم درع الجامعة هدية تذكاريه تقديرا لجهوده المخلصة عن فتره توليه المنصب بالجامعة.

 

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور محمد أبو شوارب عميد كلية التربية الرياضة لتجديد ثقة القيادة السياسية وتوليه عمادة الكلية لفترة ثانية، كما أثنى على التقرير المرفوع من العميد بشأن مهرجان الفتيات بالجامعة، متمنياً بدوام التقدم والأداء الراقى لكلية التربية الرياضية.

 

و نوه رئيس الجامعة على حصول الجامعة على المركز الأول فى تحديث البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة الكترونياً والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد اتخذ المجلس عدة قرارات اهمها:

 

التوجيه نحو ضرورة عقد ندوات توعيه ضد أضرار الإدمان وكيفية مكافحته حافظاً عن الأمن والسلامة العامة ومنع الضرر عن الأخرين، فى إطار اهتمام الدولة باتخاذ الاجراءات لمكافحة تعاطى المخدرات من خلال التشريعات التى تجرم ذلك، حيث تم تحديد منسق الجامعة بشكل سرى مع وزارة الصحة للاستعداد لاستقبال لجان التحليل بالكليات و الادارة العامة للجامعة و المدن الجامعية.

 

التأكيد على الدكتور عبد الحميد خضر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالعمل على تخصيص منح دراسية بالدراسات العليا للطلاب الأفارقه، وفى هذا الشأن وجه رئيس الجامعة ممثلى الجامعة فى حضور المعرض بنيجيريا بضرورة التواصل والتنسيق مع رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب لإعداد مطوية باللغة العربية ويترجم إلى الانجليزية بإشراف السيد الدكتور أحمد أبو الخير و يتناول برنامج اللغة العربية و التربية الإسلامية.

 

وتم التوجيه للعمداء بعقد لقاءات دورية مع الطلاب، والحرص على التواجد والمشاركة فى كافة الأنشطة والفعاليات الطلابية التوجيه بالاستفادة من نظام تحويل المقررات إلى شكل الكترونى، والتنسيق مع الدكتور رامى اسكندر مدير المركز القومى للتعليم الإلكترونى فيما يتعلق بالكتاب الإلكترونى تحت إشراف الدكتور طارق ابو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب

 

كما تم إحالة اثنين من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق لعدم الالتزام بالعمل.

 

كما قام المجلس بمنح عدد"13" درجة دكتوراه و منح عدد "10" درجة ماجستير - منح عدد "3" لقب علمى لوظيفة أستاذ مساعد وتعيين عدد 1 بوظيفة مدرس.

 

وفى نهاية المجلس توجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للنواب والعمداء على الجهد المبذول لنجاح الأنشطة الطلابية، الندوات، المؤتمرات حيث اشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بالأنشطة الطلابية بجامعة دمياط تحديدا و ذلك فى جلسة مجلس النواب التى حضرها رؤساء اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية تقديرا من الدولة للأنشطة الطلابية واعتزازا بممثل الطلاب الشرعى رئيس اتحاد الطلاب الذى يمثل الشباب المثقف و المستنير.

 

 

 

 


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