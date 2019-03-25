مجلس جامعة أسوان يوافق علي توفير منح دراسية للطلاب الأفارقة

أسوان - عبد الله صلاح

وافق مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب علي توفير عدد من المنح الدراسية بمرحلة الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا للطلاب الأفارقة الراغبين في الدراسة بالجامعة ، مع مخاطبة إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي لتنفيذ أليات هذا القرار وذلك في إطار اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

جاء ذلك أثناء مجلس جامعة أسوان رقم 81 والذي عقد برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة ومستشاريه وأعضاء المجلس.

كما وافق المجلس علي تقديم العديد من التسهيلات والخدمات الجديدة للطلاب ذوي الاعاقة والتي تتضمن تجهيز مكان لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة ،وتوفير عدد من أجهزة الكومبيوتر لاستخدامها في البرامج الناطقة للطلاب المكفوفين ، علاوة علي تحويل الكتب الدراسية لكي تكون متاحة بالنظام الناطق وطريقة برايل وذلك لتسهيل عملية التحصيل العلمي للطلاب ذوي الاعاقة بكليات الجامعة.

كما وافق المجلس علي سفر 10 طلاب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية للدراسة في أكاديمية كاتوفيس في بولندا خلال الفترة من 25 مارس الحالي حتي 25 يونيو في ضوء البرتوكول الموقع بين الجانبين.

وناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي سوف تبدأ في شهر يونيو عقب عيد الفطر المبارك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ، علي أن تبدأ امتحانات التخلفات والعملي في شهر مايو.