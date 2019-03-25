مباحث أول سوهاج تضبط عاطلين بحوزتهما 9000 قرص تامول بقصد الإتجار

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على عاطلين بدائرة القسم، وذلك لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وخاصة عقار التامول المخدر متخذين من دائرة القسم مسرحا لنشاطهم الإجرامى.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث القسم، مفادها قيام عاطلين بالإتجار بالمواد المخدرة .

على الفور، تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم أول سوهاج، والرائد إسلام عجاج معاون أول المباحث، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بدائرة القسم، أسفرت إحداها عن ضبط قدري ا م م ا 60 سنة حاصل علي ليسانس حقوق " عاطل " ويقيم الحريزات الغربية دائرة مركز المنشاه ورجب ا ص ا 59 سنة عاطل ويقيم بناحية جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج وبحوزتهما " 9000 " قرص لعقار التامول المخدر، مبلغ " 1600 " جنيهاً ، " 3 " هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وبالكشف جنائيا على المتهمين تبين سابقة اتهام الثانى فى " 3 " قضايا مخدرات آخرهم القضية جنح مركز سوهاج لسنة 2016 مخدرات بالإتجار فـي المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.