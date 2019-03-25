الرئيسية أخبار عالمية ماى تبلغ مؤيدى بريكست أنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح خطتها للخروج الإثنين، 25 مارس 2019 09:58 ص تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا رويترز إضافة تعليق قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى أنه أبلغت مؤيدى بريكست أنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح خطتها للخروج. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. 7 فيديوهات من التظاهرات المليونية فى لندن للمطالبة باستفتاء على بريكست صور.. العالم هذا الصباح.. بدء التصويت بالانتخابات فى تايلاند.. اندلاع اشتباكات وأعمال عنف فى أحدث احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا.. ومليون متظاهر وسط لندن للمطالبة باستفتاء جديد على "بريكست" شاهد.. احتجاجات عارمة فى شوارع لندن للمطالبة باستفتاء جديد على "بريكست" "مؤامرة" ضد تيريزا ماى.."المحافظون" يساومون:استقالتك مقابل دعم اتفاق الخروج بالعموم..وزراء يستعدون للإطاحة برئيسة الوزراء لاستئناف المرحلة الثانية من مفاوضات "بريكست"..و"مليونية" وسط لندن للمطالبة باستفتاء جديد وزير المالية البريطانى: علينا حل معضلة "بريكست" والإطاحة بماي لن تجدى الصحف العالمية اليوم: بدء معركة سياسية حول تقرير مولر قبل الكشف عن تفاصيله.. استخدام زوجات وأطفال مقاتلى داعش كدروع بشرية فى الباغوز.. و"مؤامرة وزارية" للإطاحة بتيريزا ماى بعد فشلها فى إيصال "بريكست" تيريزا ماى بريطانيا بريكست أخبار بريطانيا زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة" "باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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