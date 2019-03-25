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مؤشرات البورصة المصرية حمراء بختام التعاملات..وتراجع رأس المال بقيمة 10 مليار جنيه

الإثنين، 25 مارس 2019 02:56 م
مؤشرات البورصة المصرية حمراء بختام التعاملات..وتراجع رأس المال بقيمة 10 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 813.291 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 144 مليون ورقة مالية بقيمة 684 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.9 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.28%، والعرب على 6.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.08%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 8.7 جنيه، 17.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 39.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 60.3 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 18771 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
 
 
 وارتفعت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة
 
 

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