قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم داعش

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دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الإثنين، التى أعلنت القضاء على تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بشمال شرق سوريا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم.

وقالت (قسد) ـ فى بيان لها اليوم أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ "إننا ندعو المجتمع الدولى لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيى داعش فى شمال شرق سوريا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا النصر النهائى على تنظيم (داعش) فى آخر معاقله بمنطقة الباغوز شرقى سوريا.

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، إن "الباغوز تحررت، والنصر العسكرى ضد تنظيم داعش تحقق".