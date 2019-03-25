video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم داعش

الإثنين، 25 مارس 2019 04:02 م
قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم داعش قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الإثنين، التى أعلنت القضاء على تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بشمال شرق سوريا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم.

وقالت (قسد) ـ فى بيان لها اليوم أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ "إننا ندعو المجتمع الدولى لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيى داعش فى شمال شرق سوريا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا النصر النهائى على تنظيم (داعش) فى آخر معاقله بمنطقة الباغوز شرقى سوريا.

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، إن "الباغوز تحررت، والنصر العسكرى ضد تنظيم داعش تحقق".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات فى منطقة الباغوز بعد إعلان سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها

قوات "سوريا الديمقراطية" تعتزم إزالة ألغام زرعها تنظيم "داعش" شرق سوريا

فيديو.. قوات سوريا الديمقراطية تعلن النصر على داعش فى بلدة الباغوز

المرصد السورى: قوات سوريا الديمقراطية تمشط مدينة الباغوز

سوريا

قوات سوريا

داعش




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة