قبل ساعات من افتتاحه.. كل ماتريد معرفته عن مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو

أسوان ندى سليم

يفتتح رئيس هيئة المعونة الإمريكية الدولية ووزيرى الإستثمار والأثار، خلال ساعات مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، بعد عمل دام لقرابة أكثر من 17 شهرا، ويستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن المشروع.



1.تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة الآثار لتخفيف آثار المياه الجوفية المرتفعة فى معبد كوم أمبو، وذلك من خلال تصميم نظام لخفض منسوب المياه من خلال 3 محطات ضخ.

2.انطلق المشروع في أكتوبر من عام 2017 وأعلن الانتهاء عنه اليوم الموافق 25 مارس.



3.تكلفة المشروع 9 ملايين دولار، وتبلغ قيمة أعمال بناء المحطات التى تستهدف خفض المياه الجوفية داخل وبجوار المعبد، نحو 5.8 مليون دولار بينما يبلغ قيمة نظام الخفض 3.2 مليون دولار.



4.يستهدف المشروع سحب المياه الجوفية من المعبد نظرا لأنها تمثل خطورة على النقوش الجدارية للمعبد وذلك من خلال عدد من القنوات والابار على أعماق تصل إلى 15 مترا تحت الأرض تعمل بالخاصية الشعرية.

5. المشروع يشمل ايضا الجانب الأثرى من خلال فحص ودراسة القطع والمقتنيات الأثرية وترميم الاكتشافات المعثور عليها، وتدريب الاثريين على العمل داخل المعبد.

6.الاكتشافات الأثرية كانت أهم ثمار المشروع حيث استحوذ المعبد على النصيب الأكبر من الاكتشافات أبرزها رؤوس وتاجات للملك رمسيس الثانى وتمثال تحتمس الثالث، وأقدم ورشة فخار في التاريخ.

7. ساهمت الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها خلال المشروع في تغيير تاريخ المعبد فأصبح لم يعود إلى 2000 عام بينما يتجاوز 3700 عام.



