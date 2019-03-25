قاتل زوجة والده بالفيوم: كتمت نفسها وموتتها بسبب مشاكلها مع أشقائي

كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

تزوج والده بسيدة تصغره بعشرين عاماً، ومن ثم دخلت منزلهم والخلافات لا تهدأ بين زوجة الأب والأبناء، حتى قرر أحدهم التخلص منها.

وقال المتهم في اعترافاته: "منذ أن دخلت عروس والدي منزلنا والخلافات لا تهدأ، حتى قررت التخلص منها نهائياً".

وأضاف المتهم: "خططت للجريمة، حيث استغليت عدم وجود أحد بالمنزل، واستفردت بزوجة والدتي وتعديت عليها بالضرب وكتمت نفسها حتى الموت".

وتلقى مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم بلاغاً من "حسين.ط" 50 سنة "عامل" أفاد أنه عقب عودته لمنزله، اكتشف وفاة زوجته "ربة منزل"30 سنة، وبها إصابة بكدمات وجروح متفرقة بالوجه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ابن زوج المجنى عليها "يوسف.ح" 16 سنة، "عامل" ، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الشرطة في القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.