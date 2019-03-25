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الإثنين، 25 مارس 2019 02:50 م
خالد صلاح
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فيها حاجة حلوة.. قوافل طبية من الشرطة لعلاج المرضى بالمجان

الإثنين، 25 مارس 2019 01:55 م
فيها حاجة حلوة.. قوافل طبية من الشرطة لعلاج المرضى بالمجان قافلة طبية-أرشيفية
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وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 
وتم استقبال الحالات التى بلغت 158 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.
 
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
 
 

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