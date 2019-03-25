الرئيسية حوادث فيديو.. منتجات السجناء من الاغذية والأثاث تتحدى الغلاء الإثنين، 25 مارس 2019 08:15 م منتجات السجون إضافة تعليق أقام قطاع السجون معرضا للأثاث والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بارض المعارض فى مدينة نصر . وحرص الأهالي على التوافد على المعرض لشراء متطلباتهم بأسعار مخفضة وسط إشادة بانخفاض الأسعار . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. فيديو.. أرخص الأسعار لمنتجات السجون فى أرض المعارض بمدينة نصر صنع فى السجن.. منتجات السجون تحقق الاكتفاء الذاتى للنزلاء وتتجه إلى التصدير.. "سجين": تعلمت حرفة النجارة وزوجت ابنتى من مكسبى بالسجن.. مساعد وزير الداخلية: المنتجات تتميز بالجودة وانخفاض الأسعار الاسعار الغلاء الداخلية التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020 س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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