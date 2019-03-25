فيديو.. مصر ولادة للرجال.. أبطال بدرجة خارقين فى الأزمات

إعداد – آية الكحكي

ظهر فى الفترة الأخيرة، أكثر من بطل مصرى، مخاطرا بحياته لإنقاذ حياة الآخرين، وكانوا طوق النجاة للكثيرين وقت الأزمات.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز هؤلاء الأبطال:

بطل الزاوية الحمراء:

أنقد جهاد يوسف 3 أطفال من قلب النيران في شقة محترقة

أبطال محطة مصر:

أنقذوا مجموعة أشخاص عقب اشتعال حريق نتج عن تصادم قطار برصيف المحطة

رامى شحاتة بطل إيطاليا:

أنقذ 51 طفلا فى إيطاليا من الموت بعد اختطاف حافلة ومحاولة إحراقها

محمد الصناديلى فنى تكييف:

أنقذ طالبا من السقوط من الطابق الثالث في مدرسة بمنطقة فيصل