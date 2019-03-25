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فيديو.. مصر ولادة للرجال.. أبطال بدرجة خارقين فى الأزمات

الإثنين، 25 مارس 2019 12:32 م
فيديو.. مصر ولادة للرجال.. أبطال بدرجة خارقين فى الأزمات رامى شحاتة بطل إيطاليا
إعداد – آية الكحكي
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ظهر فى الفترة الأخيرة، أكثر من بطل مصرى، مخاطرا بحياته لإنقاذ حياة الآخرين، وكانوا طوق النجاة للكثيرين وقت الأزمات.

 

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز هؤلاء الأبطال:

بطل الزاوية الحمراء:

أنقد جهاد يوسف 3 أطفال من قلب النيران في شقة محترقة

 

أبطال محطة مصر:

أنقذوا مجموعة أشخاص عقب اشتعال حريق نتج عن تصادم قطار برصيف المحطة

 

رامى شحاتة بطل إيطاليا:

أنقذ 51 طفلا فى إيطاليا من الموت بعد اختطاف حافلة ومحاولة إحراقها

 

محمد الصناديلى فنى تكييف:

أنقذ طالبا من السقوط من الطابق الثالث في مدرسة بمنطقة فيصل

 

 

 

 


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الازمات

ابطال محطة مصر

بطل الزاوية الحمراء

بطل ايطاليا

الابطال الخارقين




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