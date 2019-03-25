فيديو.. مصر ولادة للرجال.. أبطال بدرجة خارقين فى الأزمات

ظهر فى الفترة الأخيرة، أكثر من بطل مصرى، مخاطرا بحياته لإنقاذ حياة الآخرين، وكانوا طوق النجاة للكثيرين وقت الأزمات.
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز هؤلاء الأبطال:
بطل الزاوية الحمراء:
أنقد جهاد يوسف 3 أطفال من قلب النيران في شقة محترقة
أبطال محطة مصر:
أنقذوا مجموعة أشخاص عقب اشتعال حريق نتج عن تصادم قطار برصيف المحطة
رامى شحاتة بطل إيطاليا:
أنقذ 51 طفلا فى إيطاليا من الموت بعد اختطاف حافلة ومحاولة إحراقها
محمد الصناديلى فنى تكييف:
أنقذ طالبا من السقوط من الطابق الثالث في مدرسة بمنطقة فيصل
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