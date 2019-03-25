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فيديو.. محافظ كفر الشيخ يناقش إقامة منطقة لوجستية بالمحافظة

الإثنين، 25 مارس 2019 07:36 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يناقش إقامة منطقة لوجستية بالمحافظة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مشروع إقامة منطقة لوچستية بالمحافظة بالتعاون مع إحدى الشركات طبقاً للمعايير الدولية.

 

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه إن كفر الشيخ أحد أهم المحافظات فى المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بمصر، ودور المحافظ هو تعظيم قدرات كفر الشيخ الزراعية ويضيف إليها مكونا صناعيا، ومن الممكن أن تضم المنطقة اللوجستية نوعين منطقة لوجستية تجارية بكل معانى المنطقة اللوجستية، ومنطقة لوجستية عبارة عن ثلاجات ومخازن متنوعة، مؤكداً أن كفر الشيخ بلد زراعى ينتج العديد من المحاصيل الزراعية ويسهم بنسبة 40٪ من إنتاج القمح والقطن، 22٪ من البنجر و8% البرسيم والفول، وغيرها من الحاصلات الزراعية، على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن كفر الشيخ من أهم المحافظات فى إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ودورى كمحافظ تعظيم قدرات كفر الشيخ الزراعية للاستفادة من الإنتاج بتصدير المحاصيل الزراعية، وإقامة منطقة لوچستية فى كفر الشيخ، وهناك مقترح لثلاثة أماكن أخرى لإقامة مناطق لوجستية، وذلك بطرحهم فى الاستثمار من خلال مزاد علنى وفقاً للقانون، طبقاً لاحتياجات المحافظة للمناطق اللوچستية.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار، حيث تمتد بطول 120كم على البحر المتوسط، و85 كم على فرع رشيد لنهر النيل وتتميز بموقعها الجغرافى المتميز ومناخها المعتدل طوال العام، وبها شبكة طرق قوية ومحطة كهرباء البرلس العملاقة والعديد من المشروعات القومية والخدمية والبنية التحتية المتميزة مما يجعلها تتمتع بمقومات استثمار هائلة.

 

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، عادل بزاوى، مدير عام الشئون القانونية، والمهندس محمد نصير، مدير الشركة المصرية للاتصالات بكفرالشيخ، والكيميائى فايد الشاملى، مدير عام البيئة، والدكتور عصام الشافعى، مدير ادارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.


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