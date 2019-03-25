فيديو.. مايك بنس: الدعم الأمريكى لإسرائيل أقوى من أى وقت مضى

كتب محمد رضا

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب، وعد بأن تمتلك إسرائيل الموارد والأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها بنفسها اليوم فى أعقاب الهجوم الصاروخى بالقرب من تل أبيب.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكى، "أنا فخور بالإعلان عن أن الدعم الأمريكى لأمن دولة إسرائيل لم يكن أقوى من أى وقت مضى".

.@POTUS promised that Israel will have the resources and tools to defend itself, by itself. Today, in the wake of the rocket attack near Tel Aviv, I'm proud to report that American support for the security of the state of Israel has never been stronger. #AIPAC2019 pic.twitter.com/PL9g5kVuZo — Vice President Mike Pence (@VP) March 25, 2019

يأتى هذا فى الوقت الذى استهدفت فيه طائرات حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعًا يتبع للمقاومة الفلسطينية شمال غرب غزة، وقالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن طائرات إسرائيلية استهدفت موقع عسقلان التابع للقسام، بصاروخين من الطيران المروحى شمالى قطاع غزة.

ويذكر أن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق على ارتفاعات منخفضة داخل أجواء قطاع غزة، وذلك بعدما نفذت مقاتلات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة.

ويأتى القصف الإسرائيلى رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة، اليوم، على شمال تل أبيب والذى أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين بجراح، فيما أعلنت وزارة الصحة فى غزة رفع حالة الجهوزية والاستعداد فى كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ جراء التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة فى هذه الأثناء، داعية كافة المواطنين الفلسطينيين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.



تدوينة مايك بنس

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن الطيران الحربى بدأ بشن غارات على أهداف تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة، بينما، حذر المتحدث باسم حركة حماس فوزى برهوم، من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى أى حماقات بحق غزة ومقاومتها، مؤكدا أن تكلفتها ستفوق تقديراته وسيجد نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، مؤكدا أن الفصائل ستكون على جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن الشعب الفلسطينى.