فيديو.. مايك بنس: الدعم الأمريكى لإسرائيل أقوى من أى وقت مضى

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب، وعد بأن تمتلك إسرائيل الموارد والأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها بنفسها اليوم فى أعقاب الهجوم الصاروخى بالقرب من تل أبيب.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكى، "أنا فخور بالإعلان عن أن الدعم الأمريكى لأمن دولة إسرائيل لم يكن أقوى من أى وقت مضى".

.@POTUS promised that Israel will have the resources and tools to defend itself, by itself. Today, in the wake of the rocket attack near Tel Aviv, I'm proud to report that American support for the security of the state of Israel has never been stronger. #AIPAC2019 pic.twitter.com/PL9g5kVuZo