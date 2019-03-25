فيديو.. للمرة الثانية.. جمل على المحور يتجول بين السيارات ويعطل حركة المرور

كتب محمد عبد العظيم

شهد طريق محور 26 يوليو تواجد جمل انفصل عن قطيعه وقطع الطريق أمام حركة السيارات، وذلك أعلى محور 26 يوليو وبالتحديد عند نزلة شارع السودان، حيث توقفت حركة السيارات، وفيما حاول أصحاب الجمل الجرى وراءه من أجل الإمساك به.



جمل يتجول على المحور بين السيارات

ورصد أحد الركاب الذى تصادف مروره هذا المشهد حيث ظل الجمل يتحرك بين السيارات حتى اتجه إلى نزلة شارع السودان، وسط حالة من الذهول بين الجميع.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتم رصد جمل على طريق محور 26 يوليو، حيث شهد العام الماضى واقعة مشابهة، حيث وجد الجمل بنفس الطريقة خلال حركة المرور، وتم رصده من قبل أحد الركاب حيث كان يتحرك فى الليل.