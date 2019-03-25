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الإثنين، 25 مارس 2019 02:45 م
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فيديو.. بيانات عملية لطلاب الشرطة والحربية على مواجهة الخارجين عن القانون

الإثنين، 25 مارس 2019 02:44 م
فيديو.. بيانات عملية لطلاب الشرطة والحربية على مواجهة الخارجين عن القانون التدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية
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أقيمت فعاليات التدريب المشترك بين طلاب كلية الشرطة والحربية، والتى شهدت مرحلة متقدمة من التطوير والتحديث من حيث الفكر الخططى والأسلوب التكتيكى يُحاكى الواقع الأمنى تماماً من خلال إصطناع ومدارسة مواقف سلبية وأُخرى إيجابية تهدف إلى الإستفادة والتعلم من السلبيات ومداركتها، وتعظيم النجاح ومعطياته، ظهر ذلك بوضوح خلال تنفيذ بيانات عملية للطلبة شهدها قيادات أكاديمية الشرطة والكلية الحربية.
 
وأظهرت تلك البيانات مدى المستوى العالى من التنسيق بين الطلبة فى تخطيط وتنفيذ سيناريوهات مطابقة لأحداث ووقائع شهدتها الساحة الأمنية مؤخراً، تمثلت فى بيان عملى لإقتحام الأماكن المُغلقة وإنقاذ الرهائن ومواجهة العناصر الإرهابية.
 
ونقل رئيس أكاديمية الشرطة- لطلبة التدريب المشترك، خلال كلمته تحيات وزير الداخلية، مؤكداً حرص الوزارة فى التوسع والتطوير لأساليب التدريب المشترك بين طلبة كليتى الشرطة والحربية، لتوحيد الفكر التدريبى ورفع المستوى المهارى والخططى والتنفيذى فى مناخ من الترابط والتلاحم بين عنصرى أمن الأمة كقوة واحدة فى مواجهة كافة التحديات والمخاطر.
 
وأعرب اللواء أركان حرب مدير الكلية الحربية عن تقديره البالغ لمنظومة التدريب المشترك وإيجاد لغة واحدة تُساهم فى تسهيل وسرعة إنجاز المهمات وتحقيق الأهداف ذات الطابع المشترك فى عمليات القضاء على الإرهاب وحماية أمن وأمان الوطن، مؤكداً أهمية استمرار التواصل ونقل الخبرات، وتوحيد المفاهيم التدريبية.
 
 
 
 

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