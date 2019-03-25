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فى بيان للبورصة.. المصرية للاتصالات تطرح نظام معاش مبكر على الموظفين

الإثنين، 25 مارس 2019 10:00 ص
فى بيان للبورصة.. المصرية للاتصالات تطرح نظام معاش مبكر على الموظفين عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت ــ هبة السيد
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موافقة مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على مقترح برنامج المعاش المبكر الاختيارى للعاملين بالشركة، موضحة أن البرنامج يعتبر من أكبر مبادرات الإدارة لترشيد تكاليف الشركة على المدى المتوسط، وتيسير للمرحلة الانتقالية للعاملين بعد التقاعد حيث يستهدف عدد ما يقرب من 2000 موظف خلال عام 2019.
 
وبحسب بيان الشركة، يضمن البرنامج عدد من المزايا النقدية والعينية للمستفيدين منه، حيث يحصل العامل المتقدم لهذا البرنامج على مكافأة نقدية بالإضافة إلى معاش شهرى منفصل من الشركة وتأمين صحى للمتقدم وأسرته لمدة 3 سنوات.
 
وقال عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن تطبيق برنامج المعاش المبكر الاختيارى فى هذا التوقيت يخدم صالح الشركة والعاملين على حد سواء، حيث يسمح البرنامج بتحقيق أهداف الشركة فى ضبط معدلات الأداء والتميز التشغيلى، وتحسين مؤشرات الأداء المالى للشركة على المدى المتوسط، ولدينا الموارد اللازمة للقيام بتلك الخطوة فى ظل توفر السيولة النقدية من عائدات أرباح فودافون مصر، حيث تم الإعلان سابقا عن تخصيص جزء منها لدعم المبادرة.
 
وأضاف حامد، أن برنامج المعاش المبكر أحد أهم مبادرات الشركة لتحسين الأداء التشغيلة، ولقد استفدنا من البرامج السابقة التى تم تنفيذها فى الماضى، وتم وضع الآليات والحوافز اللازمة لجعل البرنامج أكثر جاذبية للموظفين المستهدفين، وتصميم مجموعة من المزايا التى من شأنها تيسير المرحلة الانتقالية للعامل بعد التقاعد.

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فودافون

المعاش المبكر

معاش




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