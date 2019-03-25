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فورين بوليسى: الصين تتجسس على إسرائيل لسرقة أسرار أمريكية

الإثنين، 25 مارس 2019 02:54 م
فورين بوليسى: الصين تتجسس على إسرائيل لسرقة أسرار أمريكية سفيرة اسرائيل فى مصر
كتبت: إنجى مجدى
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قالت مجلة فورين بوليسى إن الصين تتجسس على إسرائيل بهدف سرقة أسرار تتعلق بالولايات المتحدة، ذلك وسط تجاهل طويل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعمليات الاستخبارات التى تقودها بكين وموسكو.

 

وأضافت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأثنين، أن هذا الشهر سيقدم مجلس الأمن القومى الإسرائيلى (NSC) توصياته بشأن الاستثمارات الأجنبية فى إسرائيل. وبسبب حساسية القضية، لا أحد فى مجلس الوزراء مستعد للحديث عن ما وصفته المجلة الأمريكية بـ "فيل فى الغرفة" فى إشارة إلى خطورة أمر ما.

 

وتضيف أن من الواضح أن سياسة المراجعة والتقرير يركزان بشكل أساسى على الصين. وفى العقد الماضى، زادت بكين من استثماراتها ومصالحها الاقتصادية والعسكرية فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك إسرائيل. وتقول المجلة إن الحكومة الإسرائيلية تجاهلت سلوك الصين لفترة طويلة، لكنها بدأت فى الآونة الأخيرة فى الاهتمام بالأمر.

 

 


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