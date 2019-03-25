وأوضح أن 30 صاروخا تم إطلاقها دفعة واحدة من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، فيما اعترضت منظومة "القبة الحديدية" صاروخا فلسطينيا كان باتجاه جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلى.

وأصيب 6 فلسطينيين بجراح مختلفة في غارة إسرائيلية على شمال غزة، فيما أصيب مستوطن فى إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش شمال غربى رام الله فى الضفة الغربية.

وقالت ما تعرف بـ"الغرفة المشتركة للفصائل المسلحة بغزة"، إنه "ردا على استهداف المقرات والمنشآت المدنية، نعلن عن استهداف مواقع للاحتلال في سديروت ونتيفوت، برشقات صاروخية وإن زاد العدو زدنا".