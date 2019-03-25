فرنسا والصين توقعان 15 صفقة تجارية تشمل إيرباص وإى.دى.اف

رويترز

قالت الرئاسة الفرنسية إن فرنسا وقعت 15 عقدا تجاريا مع الصين قيمتها مليارات اليورو اليوم الاثنين، بما فى ذلك طلبية طائرات مع إيرباص وعقد قيمته مليار يورو مع إى.دى.اف لبناء مزرعة رياح بحرية فى الصين.

ووقعت فايف الفرنسية ومجموعة مواد البناء الوطنية الصينية اتفاقا بمليار يورو للتعاون على صعيد وفورات الطاقة فى الدول النامية. ووقعت سى.ام.ايه-سى.جى.ام ومؤسسة بناء السفن الوطنية الصينية اتفاقا قيمته 1.2 مليار يورو لتشييد عشر ناقلات.

واتفق الجانبان أيضا على رفع حظر مفروض على صادرات الدواجن الفرنسية.