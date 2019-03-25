video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فرع منظمة خريجى الأزهر يشارك فى تخريج دفعة من طلاب معهد السلام بتشاد

الإثنين، 25 مارس 2019 03:57 م
فرع منظمة خريجى الأزهر يشارك فى تخريج دفعة من طلاب معهد السلام بتشاد فرع منظمة خريجى الأزهر يشارك فى تخريج دفعة من طلاب معهد السلام بتشاد
كتب لؤى على
إضافة تعليق

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى تشاد ندوة تثقيفية على هامش مشاركته فى تخريج دفعة جديدة بمعهد السلام الأزهرى بالعاصمة انجمينا.

أدار الندوة  تيراب جبريل، رئيس فرع المنظمة في تشاد، وألقى كلمة خلالها تناول فيها دور الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مجابهة الفكر المتطرف ووضع حد للمفاهيم المغلوطة التي يروج لها المنحرفون فكرياً، عن طريق نشر الفكر الوسطى الأزهرى الداعى لنبذ العنف والتطرف وإشاعة قيم السلام والتعايش السلمى بين جميع المجتمعات.

ووجه رئيس فرع المنظمة في تشاد الخريجين الجدد إلى ضرورة القيام بالدور المنوطين به من حيث التوعية بمخاطر الاستقطاب والانضمام للجماعات المتشددة والإرهابية، والتي لا تحارب فقط المجتمع التشادي ومؤسساته، بل تحارب الإنسانية جمعاء.

كما تعهد خريجو معهد السلام الأزهرى المشاركين في الندوة والبالغ عددهم ألف خريج بأن يتحملوا المسئولية الموكلة إليهم وأن يكونوا خير سفراء للأزهر فى بلادهم، معربين عن أملهم فى أن يستكملوا مسيرتهم العلمية فى رحاب جامعة الأزهر.  

ندوة تشاد
 

 

ندوة تشاد2
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة خريجى الأزهر فى بنجلاديش: لابد من مواجهة التنظيمات الإرهابية فكريا وأيدلوجيا

منظمة خريجى الازهر

الازهر الشريف

تشاد




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة