فرع منظمة خريجى الأزهر يشارك فى تخريج دفعة من طلاب معهد السلام بتشاد

كتب لؤى على

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى تشاد ندوة تثقيفية على هامش مشاركته فى تخريج دفعة جديدة بمعهد السلام الأزهرى بالعاصمة انجمينا.

أدار الندوة تيراب جبريل، رئيس فرع المنظمة في تشاد، وألقى كلمة خلالها تناول فيها دور الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مجابهة الفكر المتطرف ووضع حد للمفاهيم المغلوطة التي يروج لها المنحرفون فكرياً، عن طريق نشر الفكر الوسطى الأزهرى الداعى لنبذ العنف والتطرف وإشاعة قيم السلام والتعايش السلمى بين جميع المجتمعات.

ووجه رئيس فرع المنظمة في تشاد الخريجين الجدد إلى ضرورة القيام بالدور المنوطين به من حيث التوعية بمخاطر الاستقطاب والانضمام للجماعات المتشددة والإرهابية، والتي لا تحارب فقط المجتمع التشادي ومؤسساته، بل تحارب الإنسانية جمعاء.

كما تعهد خريجو معهد السلام الأزهرى المشاركين في الندوة والبالغ عددهم ألف خريج بأن يتحملوا المسئولية الموكلة إليهم وأن يكونوا خير سفراء للأزهر فى بلادهم، معربين عن أملهم فى أن يستكملوا مسيرتهم العلمية فى رحاب جامعة الأزهر.







