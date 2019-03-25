عمار الأسد: قرار ترامب بشأن الجولان أهوج ولن يتحقق إلا فى منامه

كتب أيمن رمضان

قال عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السورى، إن السياسة الأمريكية تهدف إلى تقسيم وتفتيت الدول العربية، والتدخل فى جميع الدول لصالح الاحتلال الإسرائيلى، وتابع: "أمريكا والكيان الصهيونى كانا رأس حرب فى الدمار الذى وقع بسوريا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، مشدداً على أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن الجولان لم ولن يغير شيئا من موقف دمشق من القضية الفلسطينية والدفاع عن الأراضى السورية، وتابع:"ترمب أهوج وقراره لن يتحقق إلا فى منامه ..إذا تحقق".

وأضاف "الأسد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر فضائية "TEN"، أن ترامب يريد أن يعطى جرعة أمل لحليفة رئيس وزراء الاحتلال خلال الإنتخايات الصهيونية المرتقبة، ولكن الجولان أرض سورية عربية والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن تنصان على ذلك، وتابع:"كل دول العالم بما فيهم حلفاء ترامب ادنوا هذا القرار الذى لا يساوى الحبر الذى كتب به".

وشدد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السورى، على أن الجولان له أهل وليس أرض مشاع وخلاف الطرق الدبلوماسية لدينا كافة الخيرات مفتوحة ولن نتقبل إلا بأن يكون الجولان فى وسط سوريا وليس على أطرفها، وتابع: "وعلى الأمريكى والإسرائيلى وكل من يدور فى فلكهم أن هذا القرار ما هو إلا رد فعل على هزيمتهم النكراء فى سوريا".

ولفت "الأسد"، إلى أن أمريكا دولة مارقة تعتدى على الدول وتخرق مواثيق الأمم المتحدة، وتابع:"على الجميع أن يدرك الخطر الذى يمثله ذلك النتين ياهو.. وترامب الأهوج"، مشدداً على أن القضية السورية مستمرة حتى تعود القدس على حدود 67 ، مطالباً الدول العربية بتوحيد صفوفهم فى مواجهة السياسة الأقطاعية الاستعمارية التى تنم عن حقد كامل على الشعوب العربية فى كافة المنطقة.