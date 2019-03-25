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عبور 44 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.1 مليون طن

الإثنين، 25 مارس 2019 09:43 ص
عبور 44 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.1 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الاثنين، عبور 44 سفينة، بحمولة 3.1 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات  "COSCO SHIPPING UNIVERSE"  التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 233 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى الصين.

 

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.3 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "msc rabenni" التى ترفع علم ليبيريا، قادمة سنغافورة ومتجهة إلى مالطا بحمولة 158 ألف طن.


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