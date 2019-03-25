عبد الرحيم على يلتقى وزير التنمية المحلية لعرض مشكلات الدقى والعجوزة

التقى النائب عبد الرحيم على، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لعرض بعض المشكلات المزمنة بدائرة الدقى والعجوزة، وأهمها الأماكن المصنفة غير آمنة، ومنها منطقة الدوار ببين السرايات، والحوتية، وأولاد علام، والحزيرة بميت عقبة.

عرض النائب على وزير التنمية المحلية مشكلات تلك المناطق باعتبارها مصنفة غير آمنة، فلا هي عشوائية حتى يهتم بها صندوق تنمية العشوائيات، ولا هى مناطق آمنة فتهتم بها الأحياء والمحافظة، خاصة وأن هذه المناطق تعانى من مشكلات عميقة ومزمنة فى البنية التحتية والقمامة وسوء الخدمات.

وطلب على تدخل الوزير لدى مجلس الوزراء للوصول لحل عاجل لهذه المناطق أسوة بباقي المناطق.

كما سلم النائب قرار تسليم الـ 11 فدان الخاصة بأرض اللواء من الأوقاف لمحافظة الجيزة، وطالبه بالمساعدة فى تنفيذ المخطط السابق للمنطقة والذى شاركت فيه أهالي المنطقة ومكتب النائب بالتنسيق مع المحافظة وعدم الخروج عن هذا المخطط خدمة للنفع العام.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد مخطط لمنطقة الـ 11 فدان تضمن: إقامه 3 مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي، ومستشفى نموذجي، ونادى رياضي، وقسم شرطة، ومجمع خدمات، ووعد الوزير بالبت فى هذه الطلبات خلال أيام.