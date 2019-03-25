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طارق شوقى: نظام التعليم الجديد مش تابلت وسلك وامتحانات أمس واليوم تجربة

الإثنين، 25 مارس 2019 07:13 م
طارق شوقى: نظام التعليم الجديد مش تابلت وسلك وامتحانات أمس واليوم تجربة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن قرار امتحانات الثانوية العامة سواء كان سيتم عن طريق الورق العادى أو إلكترونيا هو قرار جماعى يتوقف اتخاذه على التقنيات، مضيفا: "نظام التعليم الجديد ليس تابلت وسلك".

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وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن امتحان أمس واليوم لطلاب الصف الأول الثانوى هو تجربة وليس عليه درجات، وهدفه هو الوقوف على التحديات التكنولوجية .

 

وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة للطلاب: "من اليوم وحتى انتهاء الامتحانات سيتم وضع أسئلة الامتحانات الجديدة أون لاين، وعلى الطلاب الدخول لحلها، وسيتم بعد ذلك توزيع الإجابات على المعلمين لعرضها على الطلاب بهدف أن يعرف كل طالب مدى صحة إجابته".

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وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء وجه بالتعامل مع البنية التحتية اللازمة خلال أسبوعين فى المدارس التى يوجد بها أى أخطاء تكنولوجية .

 ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للطلاب وأولياء الأمور قائلا: "لن نكبدكم مشقة التجربة لنظام التعليم الجديد.. الطلاب عليهم التركيز فى الأسئلة التى ستوضع يوميا أون لاين على موقع الوزارة والإجابات التى ستوزع".

 
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