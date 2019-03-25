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طارق الملا :استمرار لتدريب الكوادر الفنية لتساهم فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية

الإثنين، 25 مارس 2019 09:13 ص
طارق الملا :استمرار لتدريب الكوادر الفنية لتساهم فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية المهندس طارق الملا وزير البترول
مروة الغول
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التوسع في الأنشطة التخصصية في مجال تقديم خدمات التشغيل والصيانة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات وبأحدث التكنولوجيات مع الالتزام الكامل بنظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وانتقاء أفضل الكوادر الشابة والتدريب المستمر والتركيز على مشروعات التفتيش الهندسى وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركات قطاع البترول و الشركات الأخرى، وطالب الملا باستمرار العمل على إعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل وإدارة المشروعات الجارى تنفيذها حالياً لتساهم إيجابياً فى زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية.

جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) لإعتماد نتائج أعمال عام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات  .

 

 


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البترول

طارق الملا

الثروات البترولية




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