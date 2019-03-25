وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن سلاح الجو قصف مجموعة من مطلقي البالونات في شمال قطاع غزة.

ويتزامن القصف الاسرائيلي مع بدء فعاليات (الارباك الليلي) على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ، حيث تسمع أصوات انفجارات في أنحاء متفرقة من القطاع ناجمة عن فعاليات الإرباك.

وبدأت مساء اليوم الأحد فعاليات الارباك الليلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ، ووصل مئات الشباب الفلسطينيين الى مخيمات العودة الخمسة بقطاع غزة ، وهي في كل من رفح ، خان يونس ، البريج ، ملكة غزة وشرق جباليا ، وهم يحملون العشرات من اطارات السيارات.

وأطلق جنود الاحتلال النار صوب المشاركين في الارباك برفح وخانيونس دون الاعلان عن وقوع اصابات ، وقال شهود عيان إن دوي انفجارات عنيفة سمعت على طول الحدود ناجمة عن تفجير عبوات صوتية.

وكان شاب فلسطيني قد استشهد وأصيب عدد آخر خلال فعاليات الارباك الليلة الماضية.