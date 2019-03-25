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الإثنين، 25 مارس 2019 02:39 م
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ضبط 4032 هارب من أحكام و تحصيل 176004 ألف جنيه غرامات فى حملة امنية بالغربية

الإثنين، 25 مارس 2019 01:22 م
ضبط 4032 هارب من أحكام و تحصيل 176004 ألف جنيه غرامات فى حملة امنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4032 هاربين من أحكام، منهم 2800 حكم فى غرامات، و 1045 حكم فى جنح الحبس الجزئي 139 حكم فى المستأنف، و 40 حكم فى مخالفات، وضبط 8 هاربين من حكم جناية وتحصيل 176004 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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