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ضبط 22 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالأسواق بدون ترخيص بالإسكندرية

الإثنين، 25 مارس 2019 12:55 م
ضبط 22 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالأسواق بدون ترخيص بالإسكندرية ضبط سولار - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 22 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بدون ترخيص، داخل محل زيوت، بدون تصريح من الجهات المتخصصة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات، بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة "سولار" بدون ترخيص من الجهات المعينة.

وتمت مداهمة المحل وألقى القبض على مالكة وبتفتيشه عثر بداخله على كميات من السولار المدعم قدرها 22800 لتر مواد بترولية مدعمة، بقصد الاتجار فى السوق السوداء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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