ضبط 1.5 طن آيس كريم غير مطابقة للمواصفات الصحية بأجا

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد مصانع إنتاج الآيس كريم بمدينة أجا، بعد أن تم ضبط 1.5 طن من منتجاته غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وكانت مديرية الصحة قد قامت بعدة حملات التأكد من سلامة المنتجات الغذائية بالأسواق، وتم ضبط 505 كرتونة آيس كريم يبلغ إجمالي وزنها 1.5 طن وثبت عدم مطابقتها للمواصفات، كما ثبت تشغيل المصنع بدون تراخيص.

وقرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المصنع وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.