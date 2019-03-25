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الإثنين، 25 مارس 2019 11:57 م
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ضبط نصف طن ملح سياحات فاسد و70 كيلو ملوحة بحملة تموينية لضبط الأسواق بسوهاج

الإثنين، 25 مارس 2019 11:41 م
ضبط نصف طن ملح سياحات فاسد و70 كيلو ملوحة بحملة تموينية لضبط الأسواق بسوهاج جانب من المضبوطات
سوهاج - محمود مقبول
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نفذت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طما، برئاسة المحاسب عدلى أبوعقيل رئيس المركز، اليوم، حملة مكبرة لضبط الأسواق بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى ومكتب مراقبة الأغذية ومركز شرطة طما.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 70 كيلو ملوحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى و20 جوال زنة 25 كيلو من ملح السياحات المحظور تداوله واستخدامه فى الأطعمة، وكراتين مياه معدنية منتهية الصلاحية، وتم فحص كميات من الأسماك ووجدت أنها صالحة وتم ضبط كمية من حلوى الملبن وبعض الحلوى التى تم تصنيعها من مواد وألوان صناعية يحظر تداولها لأنها تسبب السرطان.

جاءت الحملة برئاسة محمد مصطفى عسكر رئيس قسم الصحة العامة والمجازر وتوفيق محمد توفيق مدير مكتب مراقبة الأغذية بطما، وتم المرور على سوق قرية كوم أشقاو وقرية المدمر وقرية العتامنه وكوم العرب والشوكا وبندر طما.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة .

 


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