ضبط شخص نصب على راغبي السفر للأراضى المقدسة لأداء العمرة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على سيدة بزعم تسفيرها لآداء مناسك العمرة والإستيلاء على مبلغ مالى.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من "زينب.أ.ح "ربة منزل - ومقيمة بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج ضد "سليم.أ.ع –" مواليد 1945 – مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ (15,000) خمسة عشر الف جنية مقابل تسفيرها لأداء مناسك العمرة .. إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة ، وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لآداء مناسك العمرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكية.