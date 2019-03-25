ضاحى خلفان يمدح الخليج العربى فى قصيدة جديدة على " تويتر "

كتب آسر أحمد

كشف ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى السابق ، عن أخر قصائده ، التى خص بها الخليج العربى.

وقال خلفان على تويتر

يا خليج العرب افديك انا ❤ يا خليجا في هواه القلب ذابا

كلنا نفديك يا موطننا ❤ ونحييك شيوخا وشبابا

سر الى العليا تزهو شامخا ❤ وتعلا في سما الدنيا شهابا





واجعل التاريخ يسمو نهضة ❤ واتحد ثم اتحد تبقى مهابا

وارسم البعد الذي ترنو له ❤ وليكن منك كما قوس وقابا

وارتق المجد الذي انت له ❤ والبس التقوى رداء وثيابا

واتعظ واحلم وكن مستيقظا ❤ وانتبه فالقوم ينوون انقلابا