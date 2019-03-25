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ضاحى خلفان يمدح الخليج العربى فى قصيدة جديدة على " تويتر "

الإثنين، 25 مارس 2019 08:00 م
ضاحى خلفان يمدح الخليج العربى فى قصيدة جديدة على " تويتر " ضاحى خلفان
كتب آسر أحمد
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كشف ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى السابق ، عن أخر قصائده ، التى خص بها الخليج العربى.

وقال خلفان على تويتر 

 يا خليج العرب افديك انا  ❤ يا خليجا في هواه القلب ذابا

كلنا نفديك يا موطننا ❤ ونحييك شيوخا وشبابا

سر الى العليا تزهو شامخا  ❤  وتعلا في سما الدنيا شهابا

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واجعل التاريخ يسمو نهضة  ❤ واتحد ثم اتحد تبقى مهابا

وارسم البعد الذي ترنو له  ❤ وليكن منك كما قوس وقابا

وارتق المجد الذي انت له ❤  والبس التقوى رداء وثيابا

واتعظ واحلم وكن مستيقظا   ❤ وانتبه فالقوم ينوون انقلابا

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