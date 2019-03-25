ضاحى خلفان يمدح الخليج العربى فى قصيدة جديدة على " تويتر "

كشف ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى السابق ، عن أخر قصائده ، التى خص بها الخليج العربى.
وقال خلفان على تويتر
يا خليج العرب افديك انا ❤ يا خليجا في هواه القلب ذابا
كلنا نفديك يا موطننا ❤ ونحييك شيوخا وشبابا
سر الى العليا تزهو شامخا ❤ وتعلا في سما الدنيا شهابا
واجعل التاريخ يسمو نهضة ❤ واتحد ثم اتحد تبقى مهابا
وارسم البعد الذي ترنو له ❤ وليكن منك كما قوس وقابا
وارتق المجد الذي انت له ❤ والبس التقوى رداء وثيابا
واتعظ واحلم وكن مستيقظا ❤ وانتبه فالقوم ينوون انقلابا
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