صور.. وزير الاتصالات: مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمى يعقد برعاية الرئيس السيسى

كتبت هبة السيد تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استضافة شرم الشيخ للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، أنها تبعث بكثير من الرسائل الهامة لأن يعقد هذا المؤتمر لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولى للاتصالات بمدينة جنيف بسويسرا.

وأضاف على هامش توقيع عقد استضافة المؤتمر الذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان باستضافة مؤتمر بهذا الحجم لمدة 4 أسابيع، كما يكرس لثقل مصر ومكانتها الرفيعة دوليا وتمتع مصر بكوادر هامة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المؤتمر يتناول العديد من النقاط المضيئة والتى تشغل المجتمع الدولى وليس مجتمع الاتصالات فقط، منها مناقشة منظومة الاتصالات اللاسلكية وصناعة الأقمار الصناعية كما يناقش تقنية الجيل الخامس والحيز الترددى الذى ستشغله وبعض موضوعات هامة أخرى وإصدار وثيقة هامة فى هذا الشأن.

وأوضح أن المؤتمر سينتهى بمعاهدة تسمى بـ"معاهدة شرم الشيخ 2019" ويحفظها التاريخ بهذا الاسم ويكرس بأن شرم الشيخ مدينة سلام تستضيف مؤتمرا بهذا المستوى.



























































































