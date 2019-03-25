صور.. وزيرة السياحة: الحلول الرقمية ضرورة لتحقيق قطاع سياحة مستدام

كتبت هند مختار - آمال رسلان - تصوير سليمان العطيفى

قالت وزيرة السياحة أن اهتمام وزارة السياحة بإقامة المنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجي في السياحة، إنما يأتي ايمانا منا بانه لتحقيق قطاع سياحة مستدام فإن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة، يأتي هذا اتساقا مع اتجاه الحكومة المصرية الى وضع استراتيچية للتحول الرقمي .

والتي تتضمن عدة محاور منها تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجى، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، والتحول إلى المجتمع الرقمى، والإبداع وريادة الأعمال.

وأشارت، فى افتتاح منتدى الابتكار الرقمى بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أنه من أجل ذلك فقد تم تخصيص الجلسة النقاشية الأولى في مؤتمرنا اليوم للحلول الرقمية المختلفة بداية من تطبيقات المحمول التي تساهم في تعزيز تجربة سياحية ناجحة وتحقيق قطاع سياحى مستدام ، فيمكن استخدامها لالقاء الضوء على الجواهر الخفية في المقاصد السياحية ومنح فرصة الدفع غير النقدى....وافكار اخرى كثيرة مبتكرة تثرى تجرية السائح.

وأوضحت ان الجلسة الثانية سوف تلقى الضوء على الحلول المبتكرة في المنطقة، حيث تعكس هذه الحلول كيفية استخدام التكنولوجيا لرفع الوعى بكافة الإمكانيات المتاحة للقطاع السياحى مع ضمان الأثر الإيجابى للسياحة على المجتمع والبيئة، وسوف يستعرض المتحدثون أثناء الجلسة قدرة الحلول المبتكرة على تحقيق تنمية المجتمع المحلى مع الحفاظ على البيئة والتراث، وهو ما يساهم في تحقيق تنمية سياحية مستدام وهذا ما نصبو اليه جميعا .

ولفتت إلى استضافة أول مسابقة تنافسية في هذا المجال حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الاعمال بفتح باب التقدم للمسابقة في 20 فبراير الماضى ، و قد تقدم 104 متسابقا وتم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية في اختيار 9 متسابقين محليين و3 على المستوى الإقليمى ، وسيقوم هؤلاء المتسابقون الذين تم اختيارهم بعرض افكارهم المبتكرة والخاصة بتطوير صناعة السياحة والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة .

وأكدت الوزيرة أن دعم الوزارة لهذه المسابقة يأتى ايمانا منها بأهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميا وهو المحور الخامس لبرنامج الإصلاح الهيلكى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، وهذا المحور من اهم اهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة و تشجيع الابتكار والحلول الرقمية من خلال اشراك الشباب لتعزيز تنافسية قطاع السياحة، ولذلك فهذه المسابقة التي نقيمها لأول مرة بالتأكيد لن تكون الاخيرة.