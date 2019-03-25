صور.. ورشة عمل لهيئة فولبرايت فى فنون جميلة الزمالك لدعم الباحثين

كتبت - منى فهمى

افتتحت اليوم الاثنين الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجى نصيف، مدير مكتب هيئة فولبرايت بالقاهرة، والدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ورشة عمل لهيئة فولبرايت بالكلية فى الزمالك، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان. حضر اللقاء الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريم عاصم، مسئول العلاقات الدولية بالكلية. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الاثنين.





استهدفت ورشة عمل هيئة فولبرايت فى فنون جميلة الزمالك تأكيد أهمية التواصل بين الباحثين والهيئة، لزيادة فرص الحصول على المنح الدراسية للماجستير بالخارج، وتقديم جميع الارشادات لتسهيل مهمة الباحثين، ومساعدة المتقدمين فى كتابة الخطة البحثية والبيانات الشخصية للتقديم على منح فولبرايت، وجمع المادة العلمية لطلبة الدكتوراه، وأبحاث ما بعد الدكتوراه، والتقدم للحصول على منح الفنون. تم تنظيم ورشة العمل إيماناً بدور "فنون جميلة الزمالك" فى خدمة المجتمع، ونشر الوعى الفنى، ودعم رسالة الكلية فى المجتمع، والتأكيد على سعيها الدائم لزيادة فرص استفادة الباحثين والموهوبين.





جدير بالذكر أن برنامج "فولبرايت" هو واحد من عدة برامج التبادل الثقافى للولايات المتحدة التى تهدف إلى تحسين العلاقات بين شعب الولايات المتحدة والدول الأخرى، من خلال تبادل المعرفة والمهارات، وهى واحدة من برامج الزمالة الأكثر تميزا وتنافسية فى العالم، ومن خلال البرنامج، قد يتلقى المواطنون الذين تم اختيارهم، بما فى ذلك الطلاب والباحثين والمدرسين والعلماء والفنانين، منحًا دراسية أو إجراء الأبحاث أو التعليم أو ممارسة مواهبهم فى الولايات المتحدة الأمريكية. تم تأسيس البرنامج من قبل السيناتور الأمريكى وليام فولبرايت فى عام 1946 ، ويعتبر أحد أكثر المنح الدراسية شهرة فى العالم، بحيث يوفر البرنامج 8 آلاف منحة سنوياً.





تدير برنامج "فولبرايت" منظمات متعاونة مثل معهد التعليم الدولى، وتعمل فى أكثر من 160 دولة حول العالم، و رعى مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية برنامج "فولبرايت"، ويتلقى تمويلاً من الكونجرس الأمريكى .والتمويل الحالى للبرنامج هو 240 مليون دولار سنويًا؛ وحصل 59 من خريجى "فولبرايت" على جوائز نوبل.























